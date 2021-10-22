İhlas Haber Ajansı

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Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçlar hizmete alındı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü araç filosuna dahil edilen 12 yeni araç, dualar eşliğinde hizmete alındı.


Türk Polis Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı Genel Başkanlığı tarafından 5 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 7 adet olmak üzere toplamda 12 yeni araç Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Resmi Ekipler Amirliği bahçesinde düzenlenen törende kurban kesiminin ardından dualar eşliğinde yeni araçlar hizmete alındı.


Programa katılan Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, emniyete tahsis edilen yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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