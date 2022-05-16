Engelli vatandaşlar çakı gibi asker oldu

Osmaniye'de ‘Engelliler Haftası' kapsamında 38 engelli birey bir günlüğüne temsili askerlik yaptı. Askeri üniformalarını giyerek yemin töreni yapan engelli bireyler daha sonra hep birlikte düşmana korku salan Komando Marşı'nı okudu.

Osmaniye'de ‘Engelliler Haftası' kapsamında 38 engelli birey bir günlüğüne temsili askerlik yaptı. İl Jandarma Komutanlığı'nda temel eğitim alan engelliler ardından yemin töreninin yapılacağı alanda yerini aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program yemin törenin icra edilmesiyle devam etti. Türk bayrağı ve silahların bulunduğu platforma el basarak askerlik yemini eden engelli bireyler daha sonra düşmana korku dosta güven salan Komando Marşı'nı hep bir ağızdan tekrar etti.

Törenin açılış konuşmasını İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, “Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ile ettiğiniz kutsal askerlik yeminiyle tam bir asker oldunuz. Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın guru ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli bir neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erdinç Yılmaz, “Bugün yemin töreninizde beraber olmaktan duyduğumun mutluluğu belirtiyorum. Sizler her Türk asker doğar asker ölür sözünün hakkını veren engelleri kaldıran kahraman komandolarsınız sizlerin kahramanlıklarına inanıyor ve bir günde olsa vatan görevinizi yapmanızdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından bir günlük temsili askerlik görevini yapan engelli bireylere protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri verildi. Bayrak geçişinin yapılmasının ardından halk oyunları gösteriyle program sona erdi.