Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de yıkılan 10 katlı binanın enkazından 88 saat sonra kurtarılan Murat Babaoğlu (36), “Ben enkaz altında 10 gün kaldığımı sandım ama 4 günmüş. Sürekli uyuyup uyandım ve üşüdüm” dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve beraberindeki heyet, Raufbey Mahallesi'nde depremde yıkılan 10 katlı binanın enkazından 88 saat sonra kurtarılan Murat Babaoğlu'nu tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Eli demirlere sıkışan ve kangren riski nedeniyle ameliyat edilen Babaoğlu, enkaz altında geçirdiği zamanı anlattı. Babaoğlu; “Kaldığım yer biraz genişti, dönebiliyordum. Ufaktan hareket edebiliyordum. Nefes almamda hiçbir sıkıntı olmadı. Beton delme makinesi seslerini duydukça bana ulaşacaklarını düşündüm, umutlandım hep. Ben enkaz altında 10 gün kaldığımı sandım ama 4 günmüş. Sürekli uyuyup uyandım ve üşüdüm" ifadelerini kullandı.

Depremden de sürekli korktuğunu söyleyen Babaoğlu, “Depremin başlamasıyla panikle merdivenlere koştum. Merdivenlerden inerken merdiven kırıldı düştüm ve üstüme de üstümdeki merdiven düştü. Merdivenin dönen yeri çapraz gelince üzerimde kaldı ve bana da biraz orası alan oldu ama elim sıkıştı. Bir süre elimi oradan çıkartamadım, artçı deremler hareket ettirince boşluk oluştu, elimi kurtardım. Enkaz altında sürekli sarsıntı hissettim, hiç öyle büyük bir sarsıntı hissetmedim" diye konuştu.