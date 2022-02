Erişebilirlik belgesi almaya hak kazanan kurumlara bayrakları teslim edildi

Osmaniye'de erişebilirlik belgesi almaya hak kazanan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün erişebilirlik bayrağı düzenlenen törenle göndere çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme gereği Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetleniyor. Bu denetimler sonucunda engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip olabiliyor. Bu kapsamda Osmaniye'de erişebilirlik belgesini almaya hak kazanan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bayrağı düzenlenen törenle göndere çekildi. Ayrıca belge almaya hak kazanan Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile özel kurumu da erişebilirlik bayrağı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun tarafından takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, “Erişilebilirlik, herkesin istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Toplumsal yaşama dahil olabilmek için konutlardan başlayarak eğitimden, sağlık kuruluşlarına, iş yerlerine; açık ve yeşil alanlara, toplu taşıma araçlarına ulaşmak; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, her türlü kaynaktan yayımlanan bilgiyi edinmek gerekir. Erişilebilirlik temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için bir araç, bağımsız yaşamın temel şartıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme gereği kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetlenmektedir. Bu denetimler sonucunda ülkemizde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip olabilmektedir. Bu kapsamda erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir adım atarak ülkemizde kullanılacak erişilebilirlik logosunu belirledi. Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan erişilebilirlik logosunun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alındı. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla belirlenen Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür kartvizit gibi basılı materyallerle tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecek” diye konuştu.