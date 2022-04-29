Eşini ve oğlunu öldüren cinayet zanlısı babanın arabası terk edilmiş halde bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eşini ve oğlunu tabanca ile öldüren cinayet zanlısı baba Ömer Sevimli'nin olay yerinden kaçtığı arabası terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Ömer Sevimli bilinmeyen bir durumdan dolayı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ömer Sevimli'yi yakalama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, olay yerinden 80 ABY 693 plakalı hafif ticari araçla kaçan Sevimli'nin aracı Çerçioğlu köyü yeşil mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin cinayet zanlısı Ömer Sevimli'yi arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.