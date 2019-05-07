Eşinin baltayla öldürdüğü kadın toprağa verildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde baltayla öldürülen kadın Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi, 1751. Sokak'ta mutfak tüpü bayiliği yapan Mehmet Z. (45), eşi Dilek Z. (41) ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinin arka tarafındaki evinin önünde bulunan baltayı alan Mehmet Z., eşi Dilek Z.'ye art arda vurarak öldürdü. Bağrışmaları duyan komşuları durumu hemen 112'ye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet Z.'yi gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Dilek Z.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Mehmet Z.'nin eşini baltayla öldürdüğü esnada çiftin iki çocuklarının da evde olduğu ve cinayetin çocukların gözü önünde işlendiği öğrenildi. Komşuları, çiftin daha önce de kavgalarının olduğunu belirtti. Ailesi tarafından morgdan alınarak memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Tokmaklı Mahallesi'ne getirilen Dilek Z.'nin cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.