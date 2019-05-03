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Eski damadı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde eski damadı tarafından pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eski damadı tarafından pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti. Vurulma anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, İrfanlı Mahallesi'nde kasaplık yapan İsmet Körpe, iş yerinin önüne motosikletiyle gelen eski damadı M.D. tarafından tüfekle vuruldu. Eski kayınbabasını tüfekle vuran M.D. olayın ardından motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan İsmet Körpe ise olay yerine çağrılan ambulans ile önce Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen Körpe tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Katil zanlısı M.D.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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