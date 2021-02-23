Eski Devlet Bakanı Ahmet Şanal memleketi Osmaniye'de toprağa verildi

Şanal, memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller başkanlığında 25 Haziran 1993 tarihinde kurulan 50'nci Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan 74 yaşındaki eğitimci, yönetici ve siyasetçi Ahmet Şanal, bir süre önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Organ yetmezliği nedeniyle hastanede hayatını kaybeden Şanal'ın cenazesi, karayolu ile memleketi Osmaniye'ye getirildi. Asri mezarlıkta düzenlenen törenle ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Şanal, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ahmet Şanal kimdir?

Ahmet Şanal, 1947 yılında Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde doğdu. Baba adı Musa, anne adı Zekiyedir. Bursa Eğitim Enstitüsü mezunu olup Adana, Kahramanmaraş ve Mersin illerinde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Şanal serbest ticaretle de uğraştı. Ahmet Şanal, 1991 genel seçimlerinde 19. dönem Adana Milletvekili seçilerek 1991-1995 yılları arasında TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 1993 yılında kurulan 50. hükümet devlet bakanı olarak atandı. Eğitimci, yönetici ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Şanal evli ve 3 çocuk babasıdır.