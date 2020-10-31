Esteticium'da kişiye özel gülüş tasarımı

Türkiye çapında önemli estetik operasyonlarının gerçekleştirildiği Esteticium Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi Eseticium'da, hastaların, yüz şekilleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak kişiye özel gülüş tasarımları ile doğal ve güzel bir görünüme kavuşturulduğu bildirildi.

Esteticium merkezi uzmanlarından Dr. Kıarash Ashrafı Heıdarloo, estetik diş operasyonlarının merkezlerinde yapılan operasyonları arasında yer aldığını kaydetti. Estetik diş hekimliğinde ilk akla gelen olgunun gülüş tasarımı olduğunu belirten Dr. Heıdarloo, “Gülüş tasarımı; birçok nedenden dolayı estetik açıdan görünümü bozulan diş etlerinin ve dişlerin hastaların yüz şekilleri ve ihtiyaçları da göz önüne alınarak olabildiğince doğal ve güzel bir görünüme kavuşturulması işlemidir. Gülüş tasarımı, birçok işlemin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Gülüş tasarımı, kişinin gülüşünü zirkon kaplamalar, bonding, beyazlatma, diş eti operasyonları, köprüler, diş boyu ayarlaması ve dudak şekillendirmeleri gibi tekniklerle istenilen duruma getirilmesidir. Gülüş tasarımı yapılan kişinin diş etleri normal görüntüsüne kavuşur, dişlerin renkleri, çatlak ve kırıklan düzeltilir, dişlerin kapanışı düzeltilerek kasların normal haline dönmesi sağlanır” dedi.

Merkezlerinde diş beyazlatma, porselen laminate, zirkonyum ve implant işlemleri de yapıldığını hatırlatan Dr. Heıdarloo, estetik bir gülüşe sahip olmak için diş yapısının ve sıralanışının düzgün olması, üst üste çakışma olmaması gerektiğini söyledi. Öncelikle üstte bulunan dişlerin ön plana çıkarılarak, diğer dişlere göre daha belirgin olması gerektiğini belirten Dr. Heıdarloo, “Dişler pırıl pırıl olması ile birlikte lekelenmeler bulunmamalıdır. Dudak ve diş eti birbirine uyumlu olmalıdır. Diş yapısının sıralanışının yüz ile uyumlu olması gerekir. Hastanın mevut durumuna göre yapılacak tedavilere göre seans sayısı değişebilir. Tedavi bazen tek seansta bazen de birkaç haftada tamamlanabilir” şeklinde bilgi verdi.

Gülüş tasarımının avantajları

Gülüş tasarımı sayesinde, dişlerin arasındaki düzensiz boşlukların ortadan kalktığını, kaybedilmiş dişlerin telafi edildiğini, yüzdeki şekil deformasyonlarının düzeltiğini, diş boylarında olan uyumsuzlukların giderildiğini, kırık ve çatlak diş yapılarının yok edildiğini, diş renginde olan sorunların giderildiğini, diş etlerindeki şekilsizliklerin düzeltildiğini, dişlerin dizilişindeki bozuklukların şekle sokulduğunu dile getiren Dr. Heıdarloo, şöyle devam etti;

“Geliştirilen estetik diş hekimliği teknolojisi sayesinde dişlerinize istediğiniz gibi şekil verme şansına sahipsiniz. Gülüş tasarımı avantajları: Dilediğiniz gülüşe sahip olabilirsiniz. Daha rahat ve özgüvenli şekilde gülümseyebilirsiniz.Fiziksel görünümünüz iyileşir.Dişlerinizin kırılması ve çürümesi engellenir. Sağlıklı ağız hijyenine kavuşmuş olursunuz. Diş etleriniz normal görüntüsüne kavuşur. Dişlerinizin rengi dengelenir, çatlak ve kırıkları giderilir.Dişlerinizin kapanışı düzelir ve çene problemleriniz ortadan kalkar.Gülüş tasarımı sayesinde çehreniz değişir ve kendinizi daha güzel hissedersiniz.”