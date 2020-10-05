Ev yangınında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan 1 çocuk annesi kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın 20 Eylül günü ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki Masal Park civarındaki bir evde meydana geldi. Mutfak tüpünün bir anda alev alması sonucu vücudunun çeşitli yerleri yanan 31 yaşındaki Filiz Özmetli, önce Kadirli Devlet Hastanesine, buradan da hayati tehlike kaydıyla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. 2 haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç kadın, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde toprağa verildi.