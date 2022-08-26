İhlas Haber Ajansı

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Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla Köyü Kalfa Mezarlığı civarında ormanlık alanda bulunan Haydar Kırpık'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap evin her yanını bir anda saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve yangının ormana sıçrama ihtimaline karşı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.


Ekiplerin müdahalesi sonucu, evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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