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Evi kumarhaneye çevirdiler, cezası ağır oldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve polis ekipleri baskın düzenledi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında 5 şahsa sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 15 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Uzunbanı Mahallesi Demireller Sokak'ta bulunan bir evde kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Yapılan baskında içeride kumar oynatıldığını gören ekipler, M.K., M.İ., M.Y., M.Ç. ve S.D. isimli şahıslara yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.


Gözaltına alınan şahıslara ‘Kumar oynatmak, oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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