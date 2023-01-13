Evine hırsız dadanan adam," Bir gün eve teker takıp götürecekler" tepkisi

Osmaniye'de evine defalarca hırsız girdiğini ileri süren Nuh Şaşmaz, "Bir gün eve teker takıp götürecekler" diyerek tepki gösterdi.

Hırsızlık olayları, Alibekirli Mahallesi 6 sokakta bulunan, Nuh Şaşmaz'a ait bahçeli müstakil evde meydana geldi. Kiraya verdikleri evinin şu anda boş olduğunu, son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarından bıkkınlık yaşadığını ifade eden ev sahibi Şaşmaz, yetkililerden yardım istedi.

Mağduriyetini belirten Hun Şaşmaz,"Ev rahmetli babamızdan kalma. Evde kiracı olduğu zamanda hırsız girdi ama bir sonuç elde edilemedi. Ev şuanda boş önlem olarak demir korkuluk taktırdım ama buda çözüm olmadı. Hırsızlar elektrik, su tesisatını, tarım aletleri ile avludaki hayma demirlerini, söküp götürdü, bir gün eve teker takıp götürecekler" dedi.