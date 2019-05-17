İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evini yaktı, aracını uçurumdan attı, intihar etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir kişi, evini yakıp, arabasını uçuruma yuvarladıktan sonra av tüfeğiyle intihar etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişi, evini yakıp, arabasını uçuruma yuvarladıktan sonra av tüfeğiyle intihar etti.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi'nde ikamet eden 48 yaşındaki Bünyamin Ç., iki ay önce 25 yıllık eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Ç., bugün de evini ateşe verdikten sonra minibüsüyle Mezgitle mevkisine gitti. Burada aracı uçurumdan yuvarlayan Bünyamin Ç., yanan ve itfaiye ekiplerince söndürülen evine dönüp av tüfeğiyle intihar etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.