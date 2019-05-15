Osmaniye'de bir hayvansever evinin bahçesine giren kaplumbağaları doğaya bıraktı.

Osmaniye'de Merkez ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden Necdet Başpınar (50) bahçesinde bulunan dut ağacının altında bulduğu 7 kaplumbağayı zarar görmesini engellemek amacıyla bir çuvala koyarak Osmaniye'ye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçay mevkisine bıraktı. Evinin küçük bir bahçesi olduğunu, burada tavuk ve köpek beslediğini belirten Başpınar, "Sabah kalktığımda evimiz yanında bulunan dut ağacının gölgesinde bir kaplumbağa gördüm. Otlar arasına baktığımda küçüklü büyüklü 7 tane kaplumbağa buldum. Aralarında yeni doğanlar da vardı. Merak ettim bu kaplumbağalardan nereden nasıl geldi diye. Evimin şehir merkezinde evde köpeğimiz de kaplumbağaların rahatsız olduğunu fark ettim. Kaplumbağalara şehir hayatında art niyetli kişilerin zarar vermemesi için asıl yaşam alanına ulaştırdım" dedi.