Fırtınada evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde geçtiğimiz günlerde aniden bastıran sağanak yağmur ve şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu.

İlçeye bağlı Yeşilyayla Köyü Çukurfenk mahallesinde ikamet eden Ali Cemile'ye ait evin çatısı yerinden söküldü. O esnada evde olan karı koca ve çocukları ise kendilerini dışarı atarak canlarını zor kurtardı. Bir çok eşyası yağıştan zarar gören Cemile ailesi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Evleri çatısının zarar görmesinden dolayı dışarıda kalan ve komşularında yaşamlarını sürdüren aile evlerinin yeniden tamir edilmesini istiyor.

Yaşanan doğal afet sırasında evde olduğunu belirten Mehtap Cemile, “Önce büyük bir gürültü koptu. Sonra fırtına çatıyı alıp uçurdu. Havaya baktım gökyüzü görünüyor. Kendimi dışarı zor attım. Birçok eşyamız kullanılmaz hale geldi. Ben hayırsever insanlardan ve yetkililerden yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.

Aynı köyde evinin çatısı uçan Zeki Cemile ise, “Doğal afette evim uçtu. Evim bu halde kaldı. Ben gereken yerlere müracaat ettim. Yetkililerde geldi tutanaklarını tuttu ama şu ana kadar bir yardım da gelmedi. Ben yetkililerin yardımlarını bekliyorum” dedi.