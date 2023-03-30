Fırtınada kafasına beton parçası düşerek ölen eski savcı toprağa verildi

Osmaniye'de depremde ağır hasar alan binadan kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ölen eski savcı toprağa verildi.

Olay, dün Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hasar alan binadan kuvvetli rüzgar nedeniyle beton parçası düştü. Bu sırada bölgeden geçen eski savcı Mehmet Nazif Yaşar (56), kafasına beton parçasının gelmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Bugün morgdan alınan Yaşar'ın cenazesi, Osmaniye Hacı Nuri Çomu Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Fakıuşağı Mezarlığı'na götürülen eski savcının cenazesi, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.