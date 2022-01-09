Fıstık gibi tanıtım

Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği tarafından Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kapsamında sürücülere yer fıstığı dağıtıldı.

Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği'nce kentin marka değerlerinden birisi olan yer fıstığının tanıtılması amacıyla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan geçen sürücülere paketleniş yer fıstıkları dağıtıldı. Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda sürücülere ve sürücülerin yanında yolcu olarak bulunan vatandaşlara yer fıstığı hakkında bilgilerde verildi. Vali Erdinç Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte 40 gram hallinde paketlenmiş 20 bin paket fıstık dağıtımı yapıldı.

Yer fıstığını tanıtmak adına dernek olarak sürücülere yer fıstığı dağıttıklarını ifade eden Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan, “Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği olarak kentimizin en önemli marka değerlerinden biri olan Osmaniye fıstığını tanıtmak amacıyla otobandan geçen tüm misafirlerimize 40'ar gramlık hazırlanmış 20 bin paket fıstık dağıtımı yaptık. Amacımız Osmaniye'mizi tanınır hale getirmek diğer yandan Türkiye'nin fıstık borsası olan Osmaniye fıstığını herkesin tadıp kalitesini anlamasını amaçladık. Osmaniye fıstığı birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Biz dernek üyeleri olarak Osmaniye fıstığının herkes tarafından bilinip güvenle tüketilmesi için bu organizasyonu yaptık emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdik. Bu yıl üçüncüsünü yaptık. Ayrıca dernek olarak bu ayın sonuna doğru Antalya ve Alanya'da Osmaniye fıstığı dağıtımı yapacağız. Aksaray polis noktasında Ankara'da ve İstanbul'un Taksim, Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde fıstık dağıtımı yapacağız” diye konuşu.