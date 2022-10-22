İhlas Haber Ajansı

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Fıstık hırsızları jandarmadan kaçamadı

Osmaniye’de yer fıstığı çaldıkları iddia edilen şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanırken, ele geçirilen fıstıklar ise sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de yer fıstığı çaldıkları iddia edilen şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanırken, ele geçirilen fıstıklar ise sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı bir mağazadan çalınan yer fıstıklarının bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Fıstıkların çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, fıstıkları çalan şahısları tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından baskın yapıldı.


Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalınan yer fıstıkları ise sahibine teslim edildi.

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