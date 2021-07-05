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Fuhuştan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Osmaniye’de ’fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek’ suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Osmaniye'de 'fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 'fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek' suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan G.B. isimli kadını teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonla kadını gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B. buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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