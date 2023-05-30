Galatasaray'ın şampiyonluğu Osmaniye'de de kutlandı

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ederken, deprem bölgesi Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Osmaniye'nin caddelerinde kutlamaya başladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda şehrin merkezindeki olan Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.