Gazeteciler, deprem bölgesi Osmaniye'de çadır kentleri ziyaret etti

Anadolu Yayıncılar Derneği, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve medya mensupları ile deprem bölgesinde incelemelerine devam ediyor. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan Şahin, gazeteciler ve beraberindeki heyet Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Yılmaz ve dernek heyeti şehirdeki konteyner ve çadır kentte kalan vatandaşları ziyaret ederek onları dinledi.

Dünyanın en süper güce sahip devletlerin depreme müdahale bakımından Türkiye kadar iyi müdahale edemeyeceklerini belirten Vali Erdinç Yılmaz, “Bu millet böyle dönemde asil bir millet, kenetleniyoruz. Tek yürek olduk. Verilebilecek mücadele, yapılabilecek müdahalenin en iyileri yapıldı. İlk andan itibaren çok iyi çalıştık” dedi.