Osmaniye'de gazi ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bu memleket üzerinde yaşadığımız topraklar dünyanın en kıymetli topraklarıdır. Ülke olarak her anlamda çok önemli bir coğrafyanın üzerinde yer almaktayız. Bu nedenle dünyadaki diğer ülkelerin gözü hep bu kadim ve bereketli toprakların üzerinde olmuştur. Bu nedenle bu topraklara sahip olmak istemişler, üzerimize seferler düzenlemişler, ama olamamışlar, köle etmeye sömürmeye kalkmışlar, edememişler. Çünkü bu topraklara sahip olmanın bir bedeli vardır, o bedel kan ve candır. Burayı ancak canını ve kanını vermeyi, feda etmeyi göze alabilenler elinde tutabilirler ki bu necip millet, böyle bir millettir. Bu milletin böyle olmasının en büyük nedeni, evlatlarını helal sütle besleyen, vatan diyerek, bayrak diyerek, Allah diyerek, ezan dinleterek sallayan, dilinden duayı eksik etmeyen, ayaklarının altına cennet serilen fedakâr analarımızdır. Bu sebeple sizler gibi analarımız babalarımız olduğu müddetçe, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek ve bu topraklar ilelebet Türk yurdu olarak kalacaktır" dedi.

"Ne yaparsak yapalım şehitlerimiz ve gazilerimizin yapmış olduğu fedakârlığı hiçbir şeyle ödeyemeyiz" diyen Vali Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu madalyalar sadece millete yapılmış olan fedakarlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesidir. Çocuklarınız, torunlarınız seneler boyu, asırlar boyu bu madalyaları bir şeref nişanesi olarak gelecek nesillere aktaracak, sizlere hayır duaları edecekler."

Konuşmanın ardından şehit aileleri ve gazilere, Devlet Övünç Madalya ve Beratları Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından verildi.

Törende şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman İyikul'un oğlu Zeynel Kaan İyikul'a, şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç'un oğlu Ali Can Koç'a, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu'nun annesi Yeter Acıbucu'ya, şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Etiz'in kızı Eylül Etiz'e, şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek'in kızı Elif Ceyla Petek'e, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç'in babası Şemsettin Erdinç'e, şehit Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz'ın kızı Eslem Yılmaz'a, şehit Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz'in kızı Hira Nur Özcengiz'e, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız'ın babası Fahri Yıldız'a, şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın annesi Ayşe Aydın'a, şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy'un oğlu Mehmet Ulusoy'a, şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Evren'in babası Hasan Hüseyin Evren'e ve gazi Mustafa Türkmen'e madalya ve beratları takdim edildi.