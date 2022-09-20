Gazi ve şehit yakınlarına onur yemeği

Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit yakınları ile gazilere onur yemeği düzenlendi.

Osmaniye Valiliği tarafından “19 Eylül Gaziler Günü” etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ile gaziler onuruna yemek tertip edildi. Vali Erdinç Yılmaz, yemek öncesinde masaları tek tek dolaşarak şehit ailelerine sabır ve baş sağlığı, gazilere de acil şifalar diledi. Alibeyli Cami Müezzini Habip Güner tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program şehitler için dua edilmesiyle devam etti.

Gazilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Bizlere bu cennet vatanı vatan yapan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan şanlı gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ve siz şanlı gazilerimiz sizinle ne kadar gurur duysak az. Şehitlerimize ve gazilerimize sözümüz olsun, ebediyen bu cennet vatan Türk'ün yurdu olarak Türk Milletinin vatanı olarak kalacaktır, Allah'ın izniyle şanlı al bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bizler, devlet görevlileri olarak her zaman emrinizdeyiz, yanınızdayız. Sizlerle gurur duyuyoruz, her zaman sizlerle beraber olmaktan şeref duyuyoruz. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Programa Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Günay ve Adem Yılmaz, Vali Yardımcısı Vekili Uğur Muzaffer Çam, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve aileleri ile şehit yakınları katıldı.