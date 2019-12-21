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Gen? polis memuru, trafik kazas?nda hayat?n? kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli il?esinde direksiyon hakimiyetini kaybeden s?r?c?n?n kulland??? otomobilin yoldan ??k?p i?yerine ?arpmas? sonucu meydana gelen kazada, ara? s?r?c?s? gen? polis memuru hayat?n? kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli il?esinde direksiyon hakimiyetini kaybeden s?r?c?n?n kulland??? otomobilin yoldan ??k?p i?yerine ?arpmas? sonucu meydana gelen kazada, ara? s?r?c?s? gen? polis memuru hayat?n? kaybetti.


Edinilen bilgiye g?re, kaza, gece saatlerinde il?e merkezi Kamil Kara Bulvar? ?ukobirlik civar?nda meydana geldi. Antalya Emniyet M?d?rl???nde g?revli polis memuru Erdem K?klemez'in (27)'in kulland??? 07 ADK 172 plakal? otomobil s?r?c?s?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan ??karak bulvar ?zerinde ki i?yerlerine ?arparak durabildi. Kazay? g?renlerin ihbar? sonucu olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri, s?r?c?y? s?k??t??? otomobilden ??kararak 112 sa?l?k ekiplerine teslim etti. A??r yaral? olarak ?zel bir hastaneye kald?r?lan Erdem K?klemez, burada kurtar?lamayarak hayat?n? kaybetti. Hayat?n? kaybeden polis memurunun cenazesi, otopsi i?in Adana Adli T?p Kurumuna g?nderildi. 27 ya??nda kazada hayat?n? kaybeden polis memuru Erdem K?klemez'in Antalya'da g?rev yapt???, Kahramanmara?'?n And?r?n il?esi n?fusuna kay?tl? oldu?u ve izne ayr?larak memleketine gitmek ?zere yolda oldu?u s?rada kaza yapt??? ??renildi.

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