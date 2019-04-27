Gençlerden bir başarı da müzikte

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Gençlik Merkezleri üzerinden yürütülen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen Sahne Sırası Sende Türk Müziği Yarışması Akdeniz Bölge Finalinde Osmaniye Gençlik Merkezleri adına katılan gençler iki kategoride birincilik elde ettiler.

Mersin'de yapılan, Akdeniz Bölgesinde bulunan 8 ilden katılan gençlerin Türk Halk ve Türk Sanat Müziği eserleri ile toplam beş kategoride sahne aldığı yarışmada 18-23 Yaş Solo Erkek Kategorisinde Derviş Avcı Yazımı Kışa Çevirdin (Leyla'm), 18-29 Yaş Özgün Yorumlama Kategorisinde Ahmet Furkan Eker, Tolga Bilacan, Onur Karadut, Mehmet Keskin, Halil İbrahim Timurtaş'tan oluşan Grup Cebelibereket Bahçe Duvarından Aştım adlı eserleri ile bölge birincisi olarak 1 Mayısta Ankara'da diğer bölge birincilerini de katılacağı Türkiye Finallerinde Akdeniz Bölgesini temsil etmeye hak kazandılar.

Yarışma hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel “Her ne kadar ismi yarışma da olsa aslında amaç gençlerimizle birlikte bize ait kültürel ve sanatsal değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Gözümüzde ve gönlümüzde katılan her genç aslında birinci olmuştur. Her alanda olduğu gibi bu tür yarışmalarda da ekip ruhu çok önemli. Bu ekibin başında gençlerimizle, bizlerle birlikte olan İl Müdürümüz Sn.Mustafa Loğoğlu'nun destekleri bu başarının gelmesinde çok önemli bir etken. Ayrıca gençlerimizin gece gündüz demeden öz veri ile çalışması, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sn. Cuma Aksu ve müzik öğretmenlerinin, Sorumlu Gençlik Lideri arkadaşımız Muhammet Kahvecinin katkısı da çok büyük olmuştur. Destek olan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Hedefimiz yarışacağımız iki kategoride ilimize Türkiye Birinciliği kazandırmak.” dedi.

Yarışma sonrası birinci olan gençler ödüllerini programa katılan Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Gençlik Çalışmaları Daire Başkanı Kamil İspir, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Mersin Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Fatih Nacar ve Osmaniye Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Bayram Bozyel'den aldılar.

1 Mayısta Ankara'da yapılacak Türkiye Birinciliği Yarışmasında kategorilerinde birinci olan gençler yurt dışı gezi ile ödüllendirilirken, dereceye giren diğer gençlere de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alanları ile ilgili çeşitli ödüller verilecek.