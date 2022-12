Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Bu yıl başvuran her öğrencimizi yurdumuza yerleştirdik"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de 850 bin kapasite ile 800'den fazla yurt bulunduğunu belirterek, "Bu yıl başvuran her öğrencimizi yurdumuza yerleştirdik" dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış ve ziyaret için geldiği Osmaniye'de ilk durağı AK Parti İl Teşkilatında partililerle buluşmak oldu. AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy ve AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya'nın da eşlik ettiği ziyaretin ardından Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Osmaniye çok amaçlı spor salonunun açılışını gerçekleştirdi. Türkiye'de bu yıl başvuran her öğrenciyi yurda yerleştirdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "850 bin kapasiteyle 800'den fazla yurda bu yıl başvuran her öğrencimizi yurdumuza yerleştirdik. Bir yandan yeni projelerimizi hizmete alırken diğer yandan yeni planlamalar yapıyoruz. Türkiye'nin yurt konusunda bu anlamda geldiği nokta dünyada hiçbir ülkede olmayan alt yapıyı gençliğimize sunuyoruz. Bu bir gururdur, bu bir sevinçtir ve genç odaklı siyasetin eseridir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 20 yıllık hizmet yolculuğunda gençler hep öncelik olmuştur, en önde olmuştur. İşte bugün açacağımız yurt yine bunun en güzel örneklerinden biridir. İlimize gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"2023'de bu süreci Cumhur İttifakı'yla millet olarak en güçlü şekilde taçlandıracağız"

Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yola koyulduğumuz andan itibaren sağlıktan eğitime, eğitimden sanayiye, sanayiden alt yapıya her anlamda bir iddiayı ortaya koyduk. Ve bu iddianın neticesi olarak her geçen gün bir yandan tesislerimizi hizmete alırken diğer yandan sporun ve gençlerimizin dinamizmine milletimiz için üretmeye, milletimiz için bu çıtayı bu standartları yükseltmeye devam ediyoruz. Bu hafta Ankara'da birbirinden değerli tesisleri hem 5 gençlik merkezini hem birbirinden kıymetli spor komplekslerini Sincan'da hizmete aldık. Her geçen gün üretmek, iki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla çalışmak bu bizim hep birlikte yola koyulduğumuz davanın felsefesi ve inanıyorum ki 2023'de bu süreci Cumhur İttifakı'yla millet olarak, memleket olarak en güçlü şekilde taçlandıracağız. Biz buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.