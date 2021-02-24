Güpegündüz demir kapı hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de eski eşya toplama bahanesiyle sokakları gezen hırsızlar gündüz vakti gözlerine kestirdikleri bahçe kapısını saniyeler içinde çaldı. Hırsızlık anı kamalara yansırken kısa sürede yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Şubat'ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14052 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Tablayla eski eşya toplama bahanesi ile sokakları gezen hırsızlar bir evin bahçe kapısını gözlerine kestirdi. Tabla ile evin önene gelen iki şahıs el çabukluğu ile gündüz vakti bahçe kapılarını yerinden sökerek arabaya yükledi. Şahıslar daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bahçe kapısının çalındığını fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemeler sırasında güvenlik kamarası olduğu bilgisine ulaştı. Hırsızlık anının saniye saniye kameralara yansıdığı görüntülerde kapıyı çalanların H.E. ve G.G. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıslar kısa sürede yakalandı. İfadelerinde kapıları A.P. isimli şahsa sattıklarını söyleyen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeden emniyetten serbest bırakıldı. Bulunan kapılar ise aileye teslim edildi.