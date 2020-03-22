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Hair Chefs Coiffeur CEO'su Ali Aker Londra yolcusu

Hair Chefs Coiffeur CEO’su Ali Aker, markalarını önümüzdeki yıl Londra’ya taşıyacaklarını söyledi.

Hair Chefs Coiffeur CEO'su Ali Aker, markalarını önümüzdeki yıl Londra'ya taşıyacaklarını söyledi.


Ali Aker, hayatı boyunca ilerlemekten, yeniliklere açık olmaktan ve risk almaktan asla korkmadığını belirterek, "Bu müşteri memnuniyetini ve hizmet ağının genişliğini sadece Türkiye ile değil dünyadaki bir çok merkezle paylaşmak istiyoruz. Bunun için, çalışanlarımız ve bizler de dahil olmak üzere dil eğitimleri alıyoruz" dedi.


2016 yılından bu yana Hair Chefs markası olarak sektörde hizmet verdiklerini belirten Ali Aker, bu markayı önümüzdeki yılda Londra'ya taşıma girişimleri olduğunu söyledi. Bunun için pazar araştırmaları ve lokasyon arayışı içinde olduklarını kaydeden Aker, bu girişimin kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade etti.


Salonlarına gelen, kendilerinden hizmet bekleyen her kişinin onlar için aynı değerde olduğunu, herkesin kaliteli hizmeti hak ettiğini belirten Aker, bu günlere kolay gelmediklerini, enerjilerinin yüksek olduğunu, çok çalıştıklarını ve devam edeceklerini söyledi.

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