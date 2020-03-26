İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hair Chefs kurucu ortağı Ali Aker: “Güzellik sektörüne ilgi artıyor"

Hair Chefs Kuaför kurucu ortaklarında Ali Aker, güzellik sektörüne ilginin her geçen gün arttığını söyledi.


Güzellik ve bakımın tarih boyunca insanların ilgisini çektiğini belirten Aker, “Son 50 yılda savaşların azalması, teknolojinin bu denli gelişmesi, insanoğlunun refah seviyesinin artması ile güzellik ve kişisel bakım sektörünün yıldızı iyice parladı. Birçok global şirket yatırımlarını bu yönde yapmaya başladı” dedi.


Ali Aker, sosyal medya sayesinde insanların her yenilik ve özellikten haberdar olduğunu kaydederek, “Özellikle insanlar güzellik sektöründeki her farklılığı yakından takip ediyor. Böylelikle artık insanlar eskiden olduğu gibi bir yere sabit kalmayıp yenilikler peşinde” diye konuştu.


Öte yandan Aker, iyiyi ve kötüyü paylaşmaktan çekinmediğini, bu yalınlığın sektöre bir kaliteli hizmet kazandırdığını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.