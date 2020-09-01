Halının içinden 29 kilo uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de bir minibüste yapılan aramada halı içerisine gizlenmiş 29 kilo esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götüreceği değerlendirilen bir minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Pars'ın tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada halıların içine sarılı 9 paket halinde toplamda 29 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.