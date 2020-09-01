İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halının içinden 29 kilo uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de bir minibüste yapılan aramada halı içerisine gizlenmiş 29 kilo esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de bir minibüste yapılan aramada halı içerisine gizlenmiş 29 kilo esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götüreceği değerlendirilen bir minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Pars'ın tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada halıların içine sarılı 9 paket halinde toplamda 29 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.