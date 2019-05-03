Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Hardallık Köyü'nde Bahar Şenliği düzenlendi.

Köy Muhtarı Şenol Şahin ve okul müdürü Harun Bülbül'ün desteğiyle düzenlenen 1. Bahar Şenliği kapsamında, öğrenciler arasında balon yarışı, yumurta yarışı, çuval yarışı ve sandalye kapmaca yarışmaları yapıldı. Şiirler okundu, öğrencilerin hazırladığı çeşitli oyunlar sergilendi. Köylü kadınların yaptığı sıkma ve börekler katılımcılara ikram edildi. Okul müdürü Harun Bülbül'ün müzik dinletisi davetlilerden tam not aldı. Kadirli protokolü, öğrenci ve öğretmenlerinin de katıldığı şenliğe veliler de yoğun ilgi gösterdi.

Hardallık Köyü okul bahçesinde düzenlenen şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, Kadirli - Andın Gelişim Platformu Başkanı Kadir İslamoğlu, daire amirleri öğrenciler ve köy halkı katıldı.

Hardallık Köyü 1. Bahar Şenliği'nde konuşan Harun Bülbül, köyde yaşayan vatandaşların arasında bir gönül bağı kurmak amacında olduklarını belirterek, "Şenliği gelecek yıllarda genişleterek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şenliğimize teşrif edip bizleri onurlandıran herkese ve şenliğimizde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gençler müzik eşliğinde eğlenirken, yaşlılar da sohbet etti.