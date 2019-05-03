Hasan Ersoy Hatıra Ormanı'na ilk fidanlar dikildi

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından merhum Hasan Ersoy anısına oluşturulan Hasan Ersoy Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları dikildi.

Törende konuşan merhum Hasan Ersoy'un kardeşi, eski Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, “Bazı insanlar ölür telef olur, bazıları ölür ölümsüzlüğe gider, fidan olur, ulu çınar olur onun manevi gölgesinde bile pek çok insan gelir gölgelenir. Hasan Ersoy öyle bir insandı. Bu dağları çok severdi. Bu dağlarda onun ruhunun dolaştığına inanacağız ve buradan geçerken her defasında daha yüksek bir sesle Fatiha okuyacağız. Bu sebepten dolayı hem ailem adına hem mensup olduğum Türk milleti adına ve hizmet ettiğim Türk Devleti adına hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ise, “Odamızda yaşanan menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden yiğit insan, Osmaniye sevdalısı Hasan Ersoy ağabeyimizin adına Yönetim Kurulu olarak bir hatıra ormanı yapmak istedik. Bu Hatıra Ormanının oluşmasında katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bir kez daha Hasan Ersoy ağabeyimin kederli ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından merhum Hasan Ersoy hatırasına hazırlanan takdir ve şükran plaketi merhum Hasan Ersoy'un aile üyelerine takdim edildi.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'da, “Merhum Hasan Ersoy'un hatırası bu hatıra ormanı sayesinde her zaman yaşayacaktır. Bizler Hasan ağabeyimizi minnetle, rahmetle ve şükranla yad edeceğiz. Merhum Hasan Ersoy ağabeyimize rahmet, ailesine sabır diliyorum” dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise Merhum Hasan Ersoy'a Allah'tan rahmet dileyerek, “Hasan Bey Osmaniyemizde çok değerli bir şahsiyetti. Birlik beraberliği önemseyen her zaman ilkeleri ile var olan biriydi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Onun benimsemiş olduğu ilkeler mutlaka Osmaniyeli hemşerilerimiz tarafından devam ettirilecektir. Hasan Bey'in adı bu hatıra ormanı ile sonsuza dek yaşayacaktır. Merhum Hasan Ersoy'un ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Zorkun Yolu Seyir Tepe üzerinde oluşturulan ormanın ilk fidanları Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları tarafından dikildi.