Hastalardan çıkarılan böbrek taşları sergileniyor

Sergilenen taşlar, insanlara sağlığın kıymetini bir kez daha hatırlatıyor.

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tamer Gülsur, üroloji biliminin gerektirdiği tüm ameliyatları hastanede yapabildiklerini ve bu ameliyatların içerisinde ihtiyaç teşkil eden böbrek taşı ameliyatlarının da yer aldığını kaydetti. Böbrek taşlarının bölgedeki hastalarda sık görülen bir vaka olduğuna dikkat çeken Dr. Gülsur, "Bu nedenle de hastanemizde sık yapılan ameliyat cinslerinden biri. Doktor arkadaşlarımız bölgemizde sık görülen böbrek taşı hastalığının ciddiyetine ve önemine parmak basmak noktasında hem de taşların zamanında tedavi edilmediğinde hangi boyutlara ulaştığını göstermek ve halkımızda, hastalarımızda bir farkındalık yapmak için Üroloji Servisinde bu şekilde bir pano oluşturmuşlar. Burada hastalarımız gelip tedavilerini görürken aynı zamanda hastalığın ne boyutlarda olabileceğini, erken teşhis ve tedavi edilmediğinde böbreklerdeki ve idrar yolundaki, idrar kesesindeki taşın hangi boyutlara ulaşabileceğini canlı şekilde görebiliyorlar. Halkımız üzerinde, hastalarımız üzerinde farkındalık yapmış oluyoruz bu şekilde. Doktor arkadaşlarıma bu gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Osmaniye Devlet Hastanesinde Üroloji servisinde çalışan Dr. Sinan Karazindiyanoğlu, “Yaklaşık beş yıldır ameliyat ettiğimiz hastalardan aldığımız taşları sergilemek için bir pano yaptık, bu panodaki esas amacımız hastaların ve hasta yakınlarının bu taşların ne boyuta ulaşabileceğini böbreğe ne kadar zarar verebileceğini algılaması açısından ve hakikaten hasta ve hasta yakınları tarafından çok ilgi çekti. Bildiğimiz gibi taş hastalıkları toplumumuzda çok fazla görülmekte. Hatta yüzde 13- 15'lere varan oranlarda taş hastalığı görülmekte ve bunların bazıları önlem alınmazsa ya da erken müdahale edilmezse böbrek kaybına bile götürebileceği şeklinde konuştu.

Bazı taşların böbrek ve mesanede hiç semptom vermeden de yavaş, yavaş büyüdüğüne dikkati çekerek Karazindiyanoğlu, yaptıkları ameliyatlarda mesaneden 200-250 gram ağırlığında ve 30-35 santimetre büyüklüğünde taş aldıklarını ifade etti.