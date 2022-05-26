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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen ve düştüğü yerde 3 gündür mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı, kedinin kurtarılan yavru kediyi evin sahibi sahiplendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen ve düştüğü yerde 3 gündür mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı, kedinin kurtarılan yavru kediyi evin sahibi sahiplendi.


Şehit Halis Şişman Mahallesi, Estergon Caddesi üzerinde bir evin çatısından gelen kedi sesi üzerine komşular ve ev sahibi araştırdı ancak sesin nereden geldiğini bulamadı.


3 günün ardından evin çatısından havalandırma boşluğuna bir yavru kedinin düştüğü anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Bir itfaiye eri havalandırma boşluğuna merdiven ile inerek yavru kediyi kurtardı.


Kurtarılan yavru kediyi, evin sahibi Filiz Özmetli sahiplendi.

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