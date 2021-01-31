İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan çiftliğinde çıkan yangında tonlarca saman kül oldu

Osmaniye’de büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu.

Osmaniye'de büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kayalı köyünde, içerisinde büyükbaş hayvanların da bulunduğu bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alırken, tonlarca saman ise kül oldu. Alevlerin büyükbaş hayvanların olduğu bölüme ulaşmaması büyük bir faciayı önledi.


Öte yandan, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ederken, zaman zaman alevlenen samanlar çiftlik dışına kamyonlarla taşınıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.