Hayvan çiftliğinde yangın

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte çıkan yangında bin 500 adet saman balyası kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bostanlar köyü Hacı İbişler Mahallesi'nde içerisinde büyükbaş hayvanların da bulunduğu Mustafa İyi'ye ait çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik sahipleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 4 saatlik çalışma neticesinde yangını kontrol altına alırken, bin 500 adet saman balyası kül oldu. Alevlerin büyükbaş hayvanların olduğu bölüm ile saman balyalarının bulunduğu alana yakın olan eve sıçramaması faciayı önledi.

Olay yerine gelen kepçe tarafından saman balyaları karıştırılırken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Zaman zaman alevlenen samanların çiftlik dışına taşınacağı öğrenildi.