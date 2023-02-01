Her kadın bin çiçek serasında çalışmalar devam ediyor

Osmaniye Belediyesinin 'Her Kadın Bin Çiçek Serası' projesi çerçevesinde yıl boyunca iki defa olmak üzere her seferde 1 milyon adet çiçek üretimi yapılacak olan sera inşaatında çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programları (SOGEP) çerçevesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Osmaniye Belediyesi arasında imzalanan "Her Kadın Bin Çiçek Serası" projesi çerçevesinde mevsimlik çiçek üretimi yapılacak olan sera inşaatında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Zemin hazırlığı, ankraj direkler, iç ve dış kolonlar, olukların montajı ve çatı ile üst başlıkların montajlamasının devam ettiği çiçek üretim serasının kısa sürede tamamlanarak üretime hazır hale geleceği ifade edildi. Gotik tarzda tam otomasyon olarak tasarlanan serada üretimi yapılan çiçeklerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mevsimsel olarak kentin daha modern görünüme kavuşması için peyzaj çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.

Projeyle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Kadir Kara, "Her Kadın Bin Çiçek Serası projesiyle inşaatına başlamış olduğumuz seramızda çalışmalar devam ediyor. Yaverpaşa Mahallesi'nde 3 bin 120 metre kapalı alana sahip olacak olan çiçek üretim serasında yıl boyunca iki defa olmak üzere her seferde 1 milyona yakın çiçek üretimi yapılacak. Üretilen çiçekler park ve bahçelerde kullanılacak. Projemizin Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyorum”dedi.