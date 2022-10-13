Heyelan nedeniyle kapanan köy yolu genişletildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kış aylarında heyelan nedeniyle kapanan Akdere Farsak grup yolu genişletilerek asfaltlama çalışması yapıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kış aylarında heyelan nedeniyle kapanan Akdere Farsak grup yolu genişletilerek asfaltlama çalışması yapıldı.
Osmaniye'de kış aylarında meydana gelen sağanak yağış sonrasında oluşan heyelan nedeniyle kapanan Akdere Farsak grup yolunda genişletme çalışması yapıldı. Özellikle Göllüler Mahallesi Sabun Çayı iniş noktasının heyelan nedeniyle kapanması köylülerin alternatif yolları kullanmasına neden oluyordu. İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde genişletilen yol asfaltlama çalışmalarının ardından vatandaşların kullanıma açıldı.