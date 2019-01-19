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Heyelan yüzünden ölüm korkusu ile yaşıyorlar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Şehit Mustafa Yağız Mahallesi 547 sokak sakinleri, sokakta meydana gelen heyelandan dolayı her gün ölüm korkusuyla yaşıyorlar.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit Mustafa Yağız Mahallesi 547 sokak sakinleri, sokakta meydana gelen heyelandan dolayı her gün ölüm korkusuyla yaşıyorlar.


İlçeye bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesi 547 sokakta oturanlar toprak zeminde meydana gelen çöküntülerden dolayı zor günler geçiriyor. Dik bir toprak zeminli sırtta kurulu olan sokakta zemin gün geçtikçe kayıyor. Geçtiğimiz hafta Osmaniye ili genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından evlerin bulunduğu alanda meydana gelen büyük heyelan ise sokak üzerinde kurulu 10 evi tehdit ediyor. Toprak kayması ve çöküntülerin büyük yarıklar oluşturduğu mahallede, 547 sokağın sakinleri çaresizce korku dolu günler geçiriyor. Heyelan yüzünden her gün ölüm korkusuyla yaşadıklarını çaresizce beklediklerini belirten mahalle sakinlerinden Zekiye Paksoy, “Heyelan benim evime ulaşmak üzere. Dişimizden tırnağımızdan arttırarak bir ev yaptırdık. O da bu şekilde heyelana gidecek. Mahalle komple heyelandan yıkılacak. Gece yatarken özellikle çok korkuyoruz” şeklinde konuştu.

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