Hırsıza kapıyı açtılar

Osmaniye'de apartmanların bodrum katlarından oto malzemesi ile gıda ürünleri çalan hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı. Pazar arabasını çalan şahıs binadan çıkarken iki görevlinin hırsızlık şüphelisini apartman sakini sanarak kapıyı açıp tutması, kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan apartmanların bodrum katlarında yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili birçok ihbar aldı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı apartmanlardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntüleri dakika dakika izleyerek hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların çeşitli suçlardan 29 adet suç kaydı olan H.C.E. ile 15 adet suç kaydı olan H.Y. olduğunu belirledi. Saklandıkları adresin tespit edilmesinin ardından şahısların yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler H.C.E.'yi kıskıvrak yakaladı. H.Y. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam ederken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarında şahısların rahatça davranmaları pes dedirtirken, apartman sakini gibi davranmaları da dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca bodrum katından kırmızı renkte pazar arabasını çalan hırsızlık şüphelisi şahsı apartman sakini sanıp, kapıdan çıkarken iki görevlinin de kapıyı açarak yardım etmesi kameraya yansıdı.

Apartmanların bodrum katlarından çalınan malzemeler ise şöyle:

1 adet elektrikli süpürge, 1 adet halı yıkama makinesi, 1 adet oto lastiği, 1 adet bijon anahtarı, 8 adet kamp sandalyesi, 3 adet 5 kiloluk turşu, 3 adet 5 kiloluk zeytin, 1 adet 5 kiloluk zeytinyağını, 16 adet domates konservesi, 10 kilogram domates salçası, 5 kilogram biber salçası, 5 kilogram yaprak sarma konserve, 1 adet kırmızı renkli pazar arabası.