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Hırsızlar kanalizasyon kapaklarını çaldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 10 kanalizasyon kapağı çalındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 10 kanalizasyon kapağı çalındı.


Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi, Bostanlar Köyü yolu üzerindeki TOKİ Konutları yanında bulunan Düziçi Belediyesine ait kanalizasyon muayene baca kapağının çalındığı fark edildi. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi Sular İdaresi ekipleri bölgeye polis çağırdı. Yapılan incelemelerde bölgede bulunan 10 adet kanalizasyon kapağının çalındığı tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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