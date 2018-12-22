Hobisini gelir kapısına çevirdi

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde hobi olarak tavuk besleyen 47 yaşındaki ev hanımı Ayşe Konur, geliştirdiği projeyle organik yumurta üzerine tavuk çiftliği kurdu.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde yaşayan 47 yaşındaki Ayşe Konur, evinin bahçesinde hobi olarak beslediği tavukları kazanç kapısı haline getirdi. İşkur'un engelli hibesinden de yararlanarak organik yumurta üzerine tavuk çiftliği kuran Konur, 530 tavuk sahibi oldu. Günlük ortalama 300 yumurta aldığını ifade eden tavuk çiftliği işletmecisi Ayşe Konur, “Ben tavuk beslemeye 5-10 tavuk ile Osmaniye'deki evimde hobi olarak başladım. Daha sonra işimi ilerletmek istedim ve İşkur'dan destek aldım. Eğitimimi tamamladıktan sonra İşkur bana destek verdi. Daha sonra Hasanbeyli ilçesine yerleşerek tavuklarımı çoğalttım yaklaşık 530 adet tavuğum oldu. Burada organik yumurta üretimi yaparak yumurta satışı yapıyorum. Satışlarımızda gayet güzel oluyor. Hasanbeyli'de olsun Osmaniye'de olsun şarküterilere yumurta satışı yapıyorum. İlerde çiftliğimi daha da genişletmeyi hedefliyorum” diye konuştu.

“32 saatlik girişimcilik kursu verdik”

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ise “Ayşe Hanım daha önce bu işi küçük çapta yapıyordu. Daha sonra İşkur'un engelli hibesinden yararlanmak için bize başvuru yaptı. Biz de kendisine öncelikle 32 saatlik girişimcilik kursu verdik. Hemen ilk etapta kuruluş için desteğimizi verdik. Daha sonra gerekli olan ekipmanlar temin edilerek fatura karşılığında kendisine gerekli destek sağlandı. Süreç içerisinde kendisine gerekli olan destekleri de sağlamaya devam edeceğiz” dedi.