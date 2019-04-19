Hokey Milli Takımı aday kadro hazırlık kampı devam ediyor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen A Milli & U21 Kadınlar Milli Takım Aday Kadro Hazırlık Kampı Osmaniye'de devam ediyor.

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fakıuşağı Mahallesindeki açık hokey sahasında çalışmalarını sürdüren Hokey milli takım aday kadrosunda farklı ilerden 35 sporcu yer alıyor.

Günün erken saatlerinde kondisyon ve kuvvet çalışmalarını Olimpik kapalı yüzme havuzu fitness salonunda, teknik ve hız çalışmalarını ise hokey sahasında devam ettiren aday millileri 22 nisan Pazar gününe kadar Osmaniye'de çalışmalarına devam edecekler.