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Horoz dövüşüne polis baskını

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı.


Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Asayiş Ekipleri horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynandığı ihbarı üzerine Kurtuluş Mahallesi Bağlama sokakta bulunan ‘Düziçi Asil Horozlar Kanatlı Hayvanları Yetiştirme ve Yaşatma Derneği' ne baskın yaptı. Yapılan baskın sırasında içeride bulunan 31 kişiye korona virüs ile mücadele sosyal mesafe kurulanı gözetmedikleri için 3 bir 150'şer lira para cezası yazılarak haklarında adli işlem yapıldı. El konulan 12 horoz, Osmaniye Mili Parklar Müdürlüğüne gönderildi.

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