Hükümlülerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi

Osmaniye Valiliği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün işbirliğinde uygulanan “Bağımlılara Nefes Ol, Sanatla Terapi Projesi” çerçevesinde uyuşturucu madde tedavisini tamamlayan hükümlülerin hazırladıkları el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı tedavilerini tamamlayan hükümlülerin ergoterapi teknikleri ile boş zamanlarını yapılandırmaları, üretebildiklerini görmeleri ve maddenin vermiş olduğu zararların etkisini azaltmak amacıyla Osmaniye Valiliği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün işbirliğinde “Bağımlılara Nefes Ol, Sanatla Terapi Projesi” uygulandı. Proje çerçevesinde hükümlüler tarafından el emeği göz nuruyla hazırlanan eserler kentte bulunan alışveriş merkezinde sergilendi. Ahşap yakma tekniği ile resim, ebru, ahşap boyama ve taş boyama tekniğiyle yapılan el emeği ürünlerden oluşan sergiyi gezen Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindeki protokol mensupları Denetimli Serbestlik Müdürü Koray Özkahraman'dan sergi hakkında bilgi aldı.

Hükümlülerin meslek edinmesine katkı sağlayacak bir sergi olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, “Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzün yaptığı faaliyetlerle ilgili sergiyi ziyaret ettik. Burada, hükümlülerimizin hayata hazırlanmasında, meslek edinmesinde çok önemli katkı sağlayacak çeşitli çalışmalar yapıldığını gördük. Serginin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkesi tebrik ederim” dedi.

Serginin açılışına Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş, Vali Yardımcısı Vekili Uğur Muzaffer Çam, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı.