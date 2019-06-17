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Hurda fabrikasındaki atık yağ tankı patladı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir hurda fabrikasındaki atık yağ tankında patlama meydana geldi.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurda fabrikasındaki atık yağ tankında patlama meydana geldi.


Olay, saat 10.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bir hurda fabrikasında atık yağların konduğu tank patladı. Patlamayı duyanların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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