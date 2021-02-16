İHA'dan Osmaniye Valisi Yılmaz'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret ederek, ajansın çalışmaları ve bölgedeki yeni yapılanması hakkında bilgi verdi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Bölge Müdürü Adnan Kulak'a İHA Muhabiri Beril Solmuşgül ve İHA Osmaniye büro sorumlusu Selçuk Kaya eşlik etti.

Ziyarette, İHA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kulak, Bölge Müdürlüğü'nün Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerini kapsadığını belirterek, Osmaniye'de de resmi büro açarak faaliyetlerine ivme kazandırdıklarını anlattı.

Ajansın son yıllarda yaptığı atılımla tüm teknolojik olanakları bünyesinde barındırdığını anlatan Kulak, Türkiye'nin ilk görüntülü haber ajansı olan İHA'nın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte yazılı ve görüntülü olmak üzere büyük bir haber toplama ve dağıtım ağı olduğunu dile getirdi.

Vali Erdinç Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bölge Müdürü Adnan Kulak ve ekibine başarılar diledi. İHA'nın çalışmalarını takip ettiğini belirten Yılmaz, Osmaniye'de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.