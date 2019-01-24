İl Koordinasyon Kurulu, yılın ilk toplantısı Vali Coşkun başkanlığında yaptı

Osmaniye İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 Yılı 1. dönem toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Metin Esen, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşları bölge müdürleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Argun, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı.

Toplantının başında konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye'de 2018 yılında toplam proje bedeli 3 Milyar 72 Milyon 462 Bin 289 TL olan 648 adet proje üzerinde çalışmalar yapıldığını, bu projelere 584 Milyon 734 Bin 643 TL ödenek sağlandığını söyledi. 2018 yılı sonu itibariyle 474 Milyon 729 Bin 211 TL harcama yapılarak yüzde 81,1 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığını ifade eden Vali Coşkun, "2018 yılında İlimizde gerçekleşen yatırımlar; tarım, turizm, sağlık, ulaştırma, enerji, eğitim ve diğer kamu hizmetleri gibi 7 temel sektörde toplanmış bulunmaktadır. Bu sektörler içerisinde;en çok ödeneğin yüzde 48'lik pay ile ulaştırma sektörüne, daha sonra yüzde 27,9'luk pay ile eğitim sektörüne ve 11,3'lük pay ile içerisinde kanalizasyon, harita-kadastro, imar planı, çeşitli inşaatlar ile içme suyu gibi kalemlerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörüne ayrıldığı görülmektedir” diye konuştu.

2018 yılı yatırım programında bulunan 648 projenin 417'sinin bitirildiğini, 157'sinin yapımına devam edildiğini, 7'sinin ihale aşamasında olduğunu, 67'sinin yapımına ise henüz başlanmadığını ifade eden Vali Coşkun, ”Bu genel nitelikli bilgilerden sonra, başta ilimiz dışından gelen yatırımcı bölge müdürlüklerine öncelikle söz vererek çalışmalarımızı başlatıyoruz. Toplantımızın Osmaniye'miz ve ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Toplantının devamında; DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, İlbank A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, T.C.D.D 6. Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İl Özel İdaresi yetkilileri biten ve devam etmekte olan projeleri hakkında bilgi vererek, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.