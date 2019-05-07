İlk kepçe Başkan Kadir Kara'dan

Osmaniye Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında ilk kepçeyi Belediye Başkanı Kadir Kara koydu.

İftar öncesinde yemek ikramı yapılan vatandaşları ziyaret eden Başkan Kadir Kara, sohbet ederek ramazanlarını hayırladı. Daha sonra aşçı gömleğini giyerek ilk kepçeyi kendisi ikram etti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Her yıl olduğu gibi bu ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Değerli hemşerilerimizle paylaşmanın hazzını yaşıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Mübarek ramazan ayının Osmaniyemize, hemşerilerimize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Kara, iftar çadırında ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Ramazan ayı boyunca her gün iftarda 4 çeşit sıcak yemek ikram edilecek olan iftar çadırına yılın ilk orucunu açmak için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Kadir Kara, iftar çadırına gelen vatandaşları masalarında ziyaret ederek sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kara, "Mübarek ramazan ayında ilk iftarımızı değerli hemşerilerimizle birlikte iftar çadırında açıyoruz. Birlik beraberliğin ve paylaşmanın en güzel sergilendiği iftar çadırında vatandaşlarımızla birlikte olmaktan ve aşımızı paylaşmaktan onur duyuyorum. İftar çadırındaki yemek ikramlarımız ramazan ayı boyunca devam edecek. Bizlere, bu manevi duyguyu yaşatan Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum.” dedi.